Kamyondan 12 kilo uyuşturucu çıktı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda bir kamyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortak yürütülen çalışma kapsamında Çorum güzergâhını kullanan bir kamyon içerisinde 12 kg 550 gram esrar maddesi ele geçirilerek, bir şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan detaylı çalışmada, ayrıca metamfetamin maddesi ve suçla ilgili olduğu değerlendirilen 980 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 15:21