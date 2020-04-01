Kamyonet hafriyat alanına yuvarlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün sabah saatlerinde bir arıcılık şirketine ait kamyonet, Ankara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde hafriyat alanına yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hafriyat alanına uçtu. Kaza sonrası olay yerine 112 Ambulans ekibinin gelmesiyle kamyonetin içinde sıkışan sürücü çıkarıldı. Kazayı hafif yararlarla atlatan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 13:11