Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Sungurlu’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 AAT 959 plakalı kamyonet, kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan 2 kişi kaza yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı