Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Sungurlu’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Sungurlu’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 AAT 959 plakalı kamyonet, kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan 2 kişi kaza yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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