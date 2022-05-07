Karapürçek mevkiinde kaza: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde aynı istikamete seyir halinde olan iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Karapürçek köyü mevkiine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Köprübaşı köyünden Kargı ilçe merkezine gitmek için yola çıkan Hüseyin I. (63) yönetimindeki 54 KS 456 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa P. (62) yönetimindeki 06 HMF 72 plakalı otomobil çarpışarak yoldan çıktı.

Kazada iki sürücüde yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere ilk müdahalelerinin ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin I., daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatılırken, çarpışma neticesinde otomobillerinin bir kısımlarının havada asılı kalması dikkat çekti.

(İHA)