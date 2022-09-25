Kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da dün gece saatlerinde çıkan kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Ferdi B, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay dün Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Ferdi B, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022, 17:42