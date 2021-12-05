Kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 7 yaralı

FATİH BATTAR
Çorum’da bugün yağmurla birlikte kayganlaşan yolda minibüs devrildi, araç içindeki 7 kişi yaralandı.
Kaza bugün Osmancık yolu Çatak dönüşünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlaya devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 7 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 15:32