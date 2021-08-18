Kayınpeder eski damadını vurdu!

FATİH BATTAR

Çorum’da kayınpeder, boşandığı kızını sürekli rahatsız eden eski damadını vurdu.

Olay, Eskiekin Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanan ve babasının yanında yaşamaya başlayan kadın, eski eşi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan baba kızını korumak için karakola başvurdu. Akşam saatlerinde kayınpederinin evine gelen damat C.E, eski eşi ile yeniden konuşmak istediğini söyledi. Eski damat ve kayınpeder bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını pompalı tüfekle vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralı eski damat ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Pompalı tüfekle eski damadını vuran kayınpeder ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 21:03