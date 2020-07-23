Kayıp esnaftan 2 gündür haber alınamıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Çöplük Mahallesi’nde berberlik yapan Murat Çetin’den 2 gündür haber alınamıyor.

Dün sabah saatlerinde evden işe gitmek için çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Çetin'in 2 gündür dükkanının kapalı olduğu ve ailesinin telefonla ulaşamadığı öğrenildi.

Çetin için endişelen aile, polise kayıp ihbarında bulunurken, ekipler Çetin’in bulunması için seferber oldu. Ailesi, Murat Çetin’i gören yada duyanların 0546 826 11 06 numaralı telefonu aramalarını rica etti.her yerde aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 21:24