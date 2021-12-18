Kayıp polis memuru hala bulunamadı!

Tokat'ın Almus ilçesinde, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Çorumlu polis memuru Musa Tüzün (39) hala bulunmadı.

Kayıp polis memuru hala bulunamadı!

FATİH BATTAR

Tokat'ın Almus ilçesinde, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Çorumlu polis memuru Musa Tüzün (39) hala bulunmadı.

Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 26 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırılmış, izne çıktığı günden itibaren haber alınamıştı. Tüzün'ün evinde yapılan incelemede cep telefonu sessiz moda alınmış şekilde bulunmuş ardından, Tüzün için Almus ilçesi yakınlarındaki ormanda Jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlatmıştı.

Kayıp polis memurundan yaklaşık 2 aydır haber alınamıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 17:14
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