Kaza yapan ATV sürücüsü yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum'da otomobille çarpışan ATV sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ATV sürücüsünün tekerinin patlamasıyla karşı şeritten dönüş yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ATV sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özdemir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 22:24