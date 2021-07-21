Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum’da kaza yapan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ceylanpınar (63) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine saglık ekibi ve polis sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arif Ceylan, 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021, 18:31