Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Sungurlu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü Kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 GC 0652 plakalı BMW marka jeep ile kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Gülbaş yönetiminde ki traktör ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Traktör sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)