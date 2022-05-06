Kazada yaralanan genç polis yaşam savaşı veriyor

Çorum'da bayram günü trafik kazası geçiren polis memuru yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Edinilen bilgilere kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi.
Samsun'un ilçesi Havza Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen 26 yaşındaki polis memuru Serap Lale, seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kaza sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç polis memuru kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 16:59