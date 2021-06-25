Keçi hırsızları yakayı ele verdi

Çorum'da çaldıkları keçileri arabalarının bagajına koyup kaçıran 2 hırsız suçüstü yakalandı. Olay dün Molllahasan köyünde gerçekleşti. Kırsalda otlayan küçükbaş hayvanların çalan hırsızları jandarma kıskıvrak yakaladı .

Edinilen bilgiye göre; Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mollahasan köyünde otlamaya bırakılan küçükbaş hayvan sürülerinden hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. İhbarın alınması üzerine devriye ekibi tarafından, Çorum-Ortaköy yolu üzerinde araç tespit edilerek yapılan takip sonucu araç durduruldu. Yapılan incelemede çalındığı beyan edilen 1 adet keçi araç içerisinde bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayda çalınan keçi sahibine teslim edildi.

Jandarma İl Komutanlığı yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hırsızlık vakalarına karşı hayvan sahiplerini uyararak, şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, hayvan hırsızlıklarında artış olabileceği değerlendirilmektedir. Jandarmanın emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik görevleri içerisinde en önemlilerinden birisi olan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesinin yanı sıra haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların büyük emek vererek sahip oldukları hayvanlarının çalınmasının engellenmesi maksadıyla, Çorum İl J.K.lığınca, sorumluluk bölgesinde olayların önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatma ve şüphelileri yakalama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir. Bu tür olayların önlenmesi kapsamında, vatandaşlarımız tarafından hayvanlarını hiçbir zaman başıboş bırakmaması ve gözetim altında bulundurması, hayvanların kilit altında ve kapalı yerde tutulması, eğer mümkün ise alarm ve kamera sistemi taktırılması, sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban temin edilmesi, kaynağı belli olmayan ve belgesiz hayvanların satın alınmaması önem arz etmektedir. Olayların önlenmesi maksadıyla vatandaşlarımızca, şüpheli durumların ivedi 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak bilgi verilmesi halinde, görevlendirilecek devriyelerce olaylara süratle müdahale edilerek gerekli işlemler yapılacaktır. "

