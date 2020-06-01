Kepçe operatörü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

FATİH BATTAR
Çorum’da Cumartesi günü Mavral Sokak'ta meydana gelen feci kazada trafiğe kapalı yolda geri geri giderken Esra Aktepe isimli genç kadının ölümüne yol açan kepçe operatörü Adem Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayın ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Adem Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Adem Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 19:18