Keresteciler Sitesi'nde yangın 

EROL TAŞKAN

Hıdırlık etrafında bulunan bir depoda yangın çıktı.

Ardiye olarak kullanılan depoda çıkan yangının diğer işyerlerine sıçrama ihtimali büyük bir endişeye yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevre işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yükselen dumanları farkeden çevre esnafı durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ve YEPAŞ ekiplerinin de sevkedildiği yangında, ardiye ve içerisindeki hurda malzemeler tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 11:31