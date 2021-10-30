Kırıkkale-Çorum yolunda iki kaza: 5 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 06 LAG 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Y. ve Emine Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Diğer kazada ise Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail U. idaresindeki 06 AP 0272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Cebrail U., Elif U. ve Hamiş Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

2 kazayla da ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)