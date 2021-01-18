Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı

Çorum – Ankara karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaydiğin Kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; K.E.’nin kullandığı 35 KY 246 plakalı araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen H.K.’nın (41) kullandığı 19 ABH 611 ve M.C.’nin (24) kullandığı 19 BR 208 plakalı araçlara ışıkta duramayarak çarptı.

Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan K.E., N.E. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir şeridi kapanan Çorum-Ankara karayolu, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 18:34