Kısıtlamada kumar oynayanlara 72 bin lira ceza kesildi

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 72 bin 872 bin TL para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren bir işyerine kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından işyerinde yapılan aramada 230 deste iskambil kağıdı, 4 adet hesap defteri, 2 adet plastik kutu içerisinde iskambil destesi, 2 adet yazboz kağıdı ve 3 adet fatura ele geçirildi.

İşyeri sahiplerine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlemleri başlatılırken, işyeri içerisinde yakalanan 13 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi gereği 17 bin 368 TL idari para cezası, işyeri kapısı önünde ve işyeri içerisinde bulunan 16 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği 55 bin 504 TL idari para cezası ve 16 şahsa 72 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:08