Kolonyadan zehirlenen adam hayatını kaybetti

Çorum’da içtiği kolonyadan zehirlenen 42 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Olay Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşadığı öğrenilen şahıstan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Bu sırada Hakan Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hakan Ş.'nin içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hakan Ş.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Çorum Ajans)

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 18:46