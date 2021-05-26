KOM’dan 10 milyon liralık imha

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Çorum’daki kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen 10 milyon TL değerindeki kaçak malzeme imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ton alkollü içki, 3 ton tütün mamülü ve kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda el konulan kaçak malzemeler, Akkent Mahallesi TOKİ Blokları yakınındaki hafriyat alanında bugün imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, imha edilen malzemeler arasında 2,5 ton tütün ve tütün mamülü, 1291 paket kaçak sigara, 2 milyon 180 adet boş makaron, 147 bin 500 adet dolu makaron, 14 bin 450 adet boş makaron kutusu, 4 ton 190 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 31 adet viski aroması ve çeşitli evsaflarda kaçak imalat malzemelerinin yer aldığı belirtildi.

KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce hafriyat alanına toplanan kaçakçılık malzemeleri, Çorum Belediyesi’ne ait iş makineleri ve görevli personelin de gözetiminde kontrollü bir şekilde ateşe verilerek imha edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 20:26