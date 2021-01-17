KOM’dan kaçak alkol ve tütün operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum’da yapılan iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı alkol ve tütün ele geçirdi.

KOM’dan kaçak alkol ve tütün operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum’da yapılan iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı alkol ve tütün ele geçirdi.

Üç şüpheli şahsın ikamet adreslerinde ve kargolarında yapılan adli aramada; 339 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı alkollü içki, 71 litre pet şişeler içinde el yapımı kaçak alkollü içki, 9 kilogram alkollü içki yapımında kullanılan anason maddesi, Adalya marka ibareli 10 adet 1 kilogramlık paketler içerisinde toplam 10 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü, Jibiar marka ibareli 7 adet 250 gramlık paketler içerisinde toplam 1 kilo 750 gram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.

Ekiplerin, bir şüpheli şahsı gözaltına aldığı belirtildi. 

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 19:36
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