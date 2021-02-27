Komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı

Çorum'da bir apartmanda komşular arasında çıkan tartışmada bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bir apartmanda öğretmen olduğu öğrenilen Fatih Ş. (45) ile komşusu Erdal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., Fatih Ş.'yi göğsünden bıçaklandı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 23:15