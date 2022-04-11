Kontrolden çıkan araç benzinliğe böyle daldı!

FATİH BATTAR
Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç benzin istasyonuna daldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün Tuzcular Kavşağı'ndaki bir benzin istasyonunda meydana geldi.
İstasyonunda çalışan personeller müşteriler ile ilgilenirken, 19 ABY 864 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla benzin istasyonuna daldı.
Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, 2 kişi yaralandı. İstasyonda araçlarının tekerine hava basan 2 kişi kazadan son anda yara almadan kurtulurken, yaşanılan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 16:00