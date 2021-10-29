Kontrolden çıkan araç okul bahçesine uçtu

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç okul bahçesine uçtu

FATİH BATTAR

Çorum'da  kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Kaza akşam saat 18.15 sıralarında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleşti. 

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı kavşağından dönmek isterken başka bir aracın geldiğini gören ve heyecan yapan araç sürücüsü  virajı alamayarak  Meslek Yüksekokulu'nun bahçesine uçtu. 3 metre yükselikten düşen araçtaki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde hafif yara alan 2 kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021, 15:23
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