Kontrolden çıkan otomobil orta refüje devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil orta refüje devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu’da Çorum istikametine seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 VE 3701 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatih G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Meltem G. ve bir çocuk yaralandı. Yaralananlar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)