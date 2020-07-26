Konvoy kaza yaptı 6 kişi yaralandı

Çorum’da düğün konvoyundaki bir aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Samsun Karayolu Kaymakçı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre düğün konvoyu içerisinde bulunan Kemal Can Y.(29)’nin kullandığı 34 AY son rakam gurubu alınamayan otomobil, S.B.’nin kullandığı 19 UL 063 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile takla atarak orta refüje çıkan otomobilde bulunan Mehmet Can Ü.(26), Sibel Ecem A.(27), Burcu S.(29) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte sürücüler de yaralandı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hiti Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 18:18