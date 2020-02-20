Koparan’da feci kaza; 2’si ağır 3 yaralı

EROL TAŞKAN

Koparan mevkiinde meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, Ankara istikametinden Samsun’a giden Ufuk Aziz Ö. (57)’nün kullandığı 34 AIZ 888 plakalı otomobil traktöre arkadan çarptı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine İtfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları yoğun bir çabayla çıkardı. Sürücü Ufuk Aziz Ö. Kadir Y.(42) ve Faruk Y. (39) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazazedelerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karıştığı ifade edilen traktörün olay yerinden kaçtığı bildirildi.