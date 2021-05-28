Köpeğe çarpmamak için takla attı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine Dursun Tuncer yönetimindeki 19 KE 858 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 10:18