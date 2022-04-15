Köpeklerin kovaladığı kurye kaza yaptı

Çorum'da köpeğin kovaladığı motosikletli kurye, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre özellikle akşam saatlerinde cadde de köpek sayısının arttığını belirten mahalle sakinleri, bazılarının uysal olduğunu ancak bazı köpeklerin saldırgan olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de bir kuryenin köpeklerin kovalaması sonucu kaza yaptığı öğrenildi. Köpeklerin kovaladığını gören ve panik yapan sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Vatndaşların ihaberı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklar atlattığı öğrenildi.





