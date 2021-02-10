Köprübaşı’nda iki otomobil çarpıştı

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Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi’nde bugün sabah iki otomobil çarpıştı.

Köprübaşı Caddesi ile Köprübaşı 21. Sokak’ın kesiştiği noktada meydana gelen trafik kazasında, farklı yönlerden seyir halinde bulunan iki otomobil birbirine girdi.

Can kaybı ya da yaralının olmadığı kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazanın şokunu yaşayan sürücüleri çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Selçuk 2. Cadde’nin devamı olan güzergâhta sık sık kaza yaşandığına dikkat çeken çevre sakinleri, yetkililere seslenerek söz konusu noktaya hız kesici buton yerleştirilmesini istediler.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:28