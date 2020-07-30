Köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

RECEP MEBET

Bayat Mahallesi Yakacık mevkiinde, tek aracın ancak geçebildiği köprüde yine trafik kazası meydana geldi.

Arefe günü yaşanan kazada, köprü girişinde karşılaşan iki otomobilden biri dereye uçtu. Aynı aileden 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza yürekleri ağza getirdi.

Yaralılara ilk müdahale, bağ sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılırken kaza sonucu maddi hasara uğrayan otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tek şeritli ve virajlı yolda görüş mesafesinin sınırlı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek kazaların eksik olmadığı bölgede, başka canlar yanmadan acilen önlem alınmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 16:34