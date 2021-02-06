Küçük telefon hırsızları yakayı ele verdi

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün iki küçük çocuk telefon çalarken yakalandı.

Edinilen bilgilere Çepni Mahallesi’nde Aynalı Sokak’ta yabancı uyruklulara ait olduğu öğrenilen cep telefonu dükkanına girmeye çalışan 9 yaşındaki Ali E. ile 12 yaşındaki Abbas E. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Telefonları çaldıktan cep telefonunu dükkanın karşısındaki çok katlı otoparkta saklanmaya çalışan çocukları ekipler yakaladı.

Ekipler çocukların üzerinde yaptığı aramada 4 adet akıllı telefon bulurken, olayın ardından işyeri sahibi dükkanına gelerek, çalınan telefonların kendisine ait olup olmadığını tespit etti.

İşyeri sahibi dükkanın camını kırarak telefonları almaya çalışan küçük çocuklardan şikayetçi olmazken, çocuklar ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu arada camı kırarken elini kesen küçük çocuklara ilk müdahaleyi de polis ekipleri yaptı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 16:35