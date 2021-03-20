Kullanılmayan depoda yangın çıktı

FATİH BATTAR

Çorum’da kullanılmayan bir depoda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Çepni mahallesi Arif Ersoy Caddesi (Ulumezarlık karşısı)’nde kullanılmayan bir depoda yangın çıktı.

Depodan çıkan dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangının nasıl çıktığı henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 17:19