Küspe tartışmasında bıçaklar çekildi

Çorum’da şeker küspesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Küspe tartışmasında bıçaklar çekildi

Çorum’da şeker küspesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Konaklı köyünde meydana geldi. İddialara göre M.Ç., evinin önüne şeker pancarı küspesi dökmek istedi. K.B. adlı şahısta küspenin evine giden yolu kapatacağı gerekçesi döktürmek istemedi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., kafasına odunla vuran K.B.’yi yanında bulunan bıçakla yaraladı. Her iki yaralıda hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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