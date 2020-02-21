Malzeme yüklü Tır devrildi

Çorum-Alaca yolunun 10. kilometresinde Tır’ın kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu araçta bulunan malzemeler yola saçıldı.
Tır sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Çorum-Alaca yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır sürücüsü, kontrolden çıkıp, orta refüjdeki bariyerleri aştıktan sonra karşı şeritteki sulama kanalına devrildi.
Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması ile araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.