Motosiklet hırsızları yakalandı

Çorum’da, son bir hafta içersin de farklı mahallelerden 8 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı. Çalınan motosikletlerin bir kısmı ele geçirilirken bir kısmının ise satıldığı belirlendi.

Çorum'da son günlerde artan motosiklet hırsızlıkları Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık büro amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan incelemelerin ardından gece muayyen saatlerde il merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarını gerçekleştiren şahıslar belirlendi. Farklı tarihlerde farklı mahallelerden 8 adet motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan incelemelerde çalıntı motosikletlerden 4 tanesi bulunarak sahiplerine teslim edilirken, 2 motosikletin farklı iki kişiye satıldığı, ikisinin ise parçalandığı belirlendi.

Çalıntı motosikletler ile ilgili olarak incelemeler devam ederken hırsızlık olayına karışan ve çalıntı motosikletleri alan toplam 4 şahıs hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 15:16