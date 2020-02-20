Motosiklet kamyona çarptı; 1 yaralı

EROL TAŞKAN

Çorum’da Erzurum Dede kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü bir genç yaralandı.

Kazaya müdahale eden 112 Sağlık Ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Serhat D’yi (19), Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

İlk bakışta tek taraflı gibi gözüken kazanın, motosikletin kamyonla çarpışarak meydana geldiği, yaralı gencin kendisine yardım eden 112 ekiplerine verdiği bilgiyle ortaya çıktı. Polis olay yerinde bulunmayan kamyonu tespit etmek için mobese görüntülerini mercek altına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 12:05