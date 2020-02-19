Motosiklet yayalara çarptı

Çorum’da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadınlara motosiklet çarptı, iki kadın yaralandı.

Olay, Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmekte olan Nezaket D.(63) ve Gönül G.(65)’e çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaşlı iki kadın cadde ortasına savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadınlar Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)