Muhtarı döverek öldürmüşler!

Çorum’da bir köyün eski muhtarı bağ evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mecitözü ilçesine bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, hafta sonunu geçirmek üzere Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Melikgazi bağları civarında bulunan bağ evine gitti.

Ergani’den haber alamayan yakınları sabah saatlerinde gittikleri bağ evinde Ergani’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Bunun üzerine yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede eski muhtarın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kazım Ergani’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.