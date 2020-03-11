Mültecilerin evinde çıkan yangın korkuttu

FATİH BATTAR

Çorum’da Kunduzhan Mahallesi’nde Iraklı mültecilerin oturduğu gecekondu evinde çıkan yangın korkuttu.

Olay dün saat 16.00 sularında yeni belediye hizmet binasının arka tarafında bulunan Iraklı ailenin durduğu bir gecekondu evinde meydana geldi. Elektrik kontağından duman çıktığını gören Iraklı aile hemen 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri elektrik kontağından çıkan yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yangının söndürülmesi sonrası evde inceleme yapan YEDAŞ ekipleri, yangının kaçak elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, gecekondu evde maddi hasar meydana geldi.

YÜREK BURKAN DRAM

Yangının çıktığı evde oturan küçük kızın dumanlar arasına girip ayakkabısını çıkarması herkesi derinden etkiledi. İtfaiyenin arasından sıyrılıp yangın sırasında eve giren Iraklı ailenin küçük kızı dumanlar arasında evden ayakkabısını çıkardı. Islak bir şekilde ayakkabılarını çıkaran küçük kıza olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri yardım etti. Küçük kızın ıslak ayakkabılarını silerek kurutmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekibi takdir toplarken, ayakkabılarını ıslak da olsa yangından kurtaran minik kızın yüzündeki tebüssüm yürekleri dağladı.