Narkotimler’den nefes kesen şafak operasyonu

EROL TAŞKAN

Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele timleri, 4 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibi şafak operasyonuyla tamamladı.

Özel Harekat ve Asayiş polislerinin de katıldığı operasyon bu sabah gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Engin Ekinay'ın yönetiminde gerçekleştirilen şafak operasyonunda tespit edilen 5 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.

Sungurlu ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde tespit edilen adreslere baskın yapan polisler, kapıları koç başı ile kırarak içeri girdi. Zanlıları etkisiz hale getiren ekipler, evleri didik didik aradı. Arama çalışmasına Narkotik köpeği Zeus da katıldı.

4 ay içerisinde yapılan takip ve operasyonların sonuncusunu gerçekleştiren polis, Sungurlu’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahsı ve bunlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen 11 kişiyi olmak üzere toplam 16 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan baskınlarda 2 kilo 200 gram bonzai, 250 gram esrar, 5750 TL nakit para, satışa hazır halde 2 gram esrar, 50 adeta uyuşturucu hap, 6 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda görev alan Narkotik görevlileri, baskın yapılan evlerdeki çocuklarla özel olarak ilgilenip, çikolata ve meyve suyu ikram ederken, bayan görevli çocukları evin bahçesinde bulunan hamakta salladı.

Yapılan baskınlarda göz altına alınan zanlıların sağlık raporları alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma işlemlerinin tamamlanmasından sonra, zanlıların adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 19:17