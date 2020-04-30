Oğluyla aynı kaderi paylaştı

EROL TAŞKAN
Çorumlu Veysel Berk (64) Konya'da yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
2015'te aynı güzergahta oğlunu kaybetmişti Saat 22,30 sularında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Veysel Berk, 2016 yılında yine Konya'ya yük taşırken aynı güzergahta kaza yapmış, kazada 25 yaşındaki oğlu Arif Berk'i kaybetmişti.
Zincirli Kuyu Kavşağı'nda yola çıkan ata çarpmamak için direksiyonu kıran Veysel Berk, yol üzerindeki bariyerlere çarptı. Kazada olay yerine hayatını kaybeden Veysel Berk'in cenazesi, Şoförler Odası'nca yarın Çorum'a getirilerek Çorum'da defnedilecek.
Hakimiyet merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve şoför camiasına başsağlığı diler.
Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 02:24