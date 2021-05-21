Önce eşini sonra kendini öldürdü

Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki 3 çocuk babası Çorumlu Sezgin Zilkaya, tabancayla önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu.

ESKİ EŞİYLE KONUŞMAYA GİTMİŞTİ

Antalya'da ikamet eden ve Çorum merkeze bağlı Teslim Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sezgin Zilkaya'nın eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için konuşmaya gittiği, aralarında çıkan tartışma sonrası önce eski eşini sonra kendini vurduğu öğrenildi.

Zilkaya çiftinin ölümü ise ailesini ve yakınlarını derinden üzdü.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 22:08