Önce eski eşini vurdu sonra intihar etti

Çorum'da ayrı yaşadığını eski eşini silahla başına ateş ederek öldüren şahıs, aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

Önce eski eşini vurdu sonra intihar etti

Çorum'da ayrı yaşadığını eski eşini silahla başına ateş ederek öldüren şahıs, aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

Olay dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.S(33) ile eski eşi E.Ö(36) maddi sıkıntılardan dolayı birbiriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö eski eşi A.S'yi başından vurarak öldürdü. E.Ö daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Çorum Ajans)

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 09:50
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