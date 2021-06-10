Önce vurdu sonra kendini yaraladı

Çorum’da iki köy arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Mecitözü İlçesine bağlı Devletoğlan ile Çorum Merkez Üçköy Köyü arasında bulunan yaylada yaşandı.

Edilen bilgiye göre; Devletoğlan Köyü’nün hayvanlarını otlatan Nurettin A.’nın Üçköy’e ait Kırklardağı mevkiindeki meraya hayvanlarını sokması sonucu tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar kullanıldı. Muharrem G'nin Nurettin A'yı ve silahla yaraladığı daha sonra kendini yaraladığı öne sürüldü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 15:57