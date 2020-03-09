Organize örgüt çetesi böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara" yönelik operasyon gerçekleştirmişti.

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı. Emniyet Müdürlüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 11:32