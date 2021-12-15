OSB’de yağ fabrikasında yangın

M.BURAK YALÇIN

Organize Sanayi Bölgesi’nde bitkisel yağ üretimi yapan bir fabrikada yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde sebebi henüz belli olmayan nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden fabrika personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldılar.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldılar.

Fabrika yöneticisi Çetin Mengüç, yangında sadece makine ekipmanlarının zarar gördüğünü söyledi.

Yangında alevlerin kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramaması ihtimal bir faciayı önledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 14:41