Osmancık yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

FATİH BATTAR

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Osmancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tek şeritli yolda virajda karşı yönden gelen aracı göremeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç içindeki 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada iki araçta hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022, 19:30