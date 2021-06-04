Osmancık yolunda motosiklet ile otomobil çarpıştı

Çorum’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ö.'nün kullandığı 18 AAD 057 plakalı motosiklet ile Ferdi E.'nin kullandığı 19 DD 023 plakalı otomobil Bayat Gediği'nde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile takla atan otomobilin sürücüsü ile motosiklette bulunan Osman Ö. ve Şeyma Ö. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)